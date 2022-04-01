Avrupa ve Türkiye'de doğalgaz fiyatlarına zam

Türk medyasına göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), bugünden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44,30 ve elektrik üretimi dışında kullanılan doğal gaza yüzde 50 zam yapıldığını açıkladı.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 37 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 37 arttı. Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planıyla birlikte fiyatlardaki yükseliş devam ediyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor. Bu tedarikin yaklaşık üçte biri Ukrayna'dan geçiyor.