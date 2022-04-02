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2 Nis 2022 12:19

İran’ın 2022 Dünya Kupası’nda ilk rakibi İngiltere

İran’ın 2022 Dünya Kupası’nda ilk rakibi İngiltere

2022 Dünya Kupası grupları dün akşam Katar’ın başkenti Doha’da yapılan kura çekimiyle belli oldu. İran, İngiltere ve ABD ile aynı grupta yer aldı.

32 ülkenin Katar'da mücadelede edeceği 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. İran, İngiltere ve ABD ile aynı grupta yer aldı.

B Grubundaki İran’ın ilk rakibi İngiltere. İran Milli Futbol Takımı ve İngiltere 21 Kasım tarihinde Halife Uluslararası Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

News Code 1901280
https://tr.mehrnews.com/news/1901280/

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