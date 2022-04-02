İran’ın 2022 Dünya Kupası’nda ilk rakibi İngiltere

32 ülkenin Katar'da mücadelede edeceği 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. İran, İngiltere ve ABD ile aynı grupta yer aldı.
B Grubundaki İran’ın ilk rakibi İngiltere. İran Milli Futbol Takımı ve İngiltere 21 Kasım tarihinde Halife Uluslararası Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İşte Dünya Kupası Grupları:
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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