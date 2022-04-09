Katar Ulaştırma Bakanı 2022 Dünya Kupası için İran'a geliyor

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, ülkenin güneyindeki Kiş ve Keşm adalarının 2022 Dünya Kupası’nda futbolseverleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtti.

Seccadi, Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti’nin Kiş ve Keşm adalarındaki otellerin konaklama imkanlarını incelemek üzere 10 Nisan tarihinde İran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bakan Seccadi, İran’ın futbolseverleri ağırlama teklifinin iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine yol açabileceğini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında İran’ın Kiş ve Keşm adalarındaki otellerin futbolseverleri ağırlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.