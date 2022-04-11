İran ve Katar'dan "2022 Dünya Kupası" için işbirliği anlaşması

İran ve Katar arasında havacılık sektörü ve 2022 Dünya Kupası alanında işbirliğini geliştirmeyi öngören 6 anlaşma imzalandı.

Kiş Adası'nda düzenlenen imza törenine İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim es-Saliti katıldı.

Katar Ulaştırma Bakanı, üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmek ve Kiş ile Keşm adalarındaki otellerin konaklama imkanlarını incelemek üzere dün İran’a gelmişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a Fars Körfezi'ndeki İran'a ait adalar üzerinden yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.

İran'ın Dünya Kupası'nda ABD ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak niteleyen Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söylemişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenen ilk turnuva olacak.