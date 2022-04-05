İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Nisan ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı Yönetmen Mohammad Rahmanian’ın “Sinema Tezgahı (Bench Cinema)”, Abbas Kiyarüstemi'nin yönetmenliğini yaptığı "Nema-ye Nazdik" (Yakın Plan) ve Menije Hikmet'in yönetmenliğini üstelendiği Bandar Band (Hayal Bandosu) filmi de televizyon ekranında olacak.

7 Nisan saat 22:00'da Hayal Bandosu filmi ekranlarda olacak. 19 Nisan ​​saat 22.00'da Sinema Tezgahı, 22 Nisan saat ​22.00'da ise Yakın Plan filmini izeleyebilirsiniz.