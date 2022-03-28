94. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verildi. Ödül töreni Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday olmuştu.

Ödül töreninde 'En İyi Film' ödülünü, 'CODA' filmi kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü King Richard filmi ile Will Smith'e giderken, En İyi Kadın oyuncu, The Eyes of Tammy Faye filmi ile Jessica Chastain oldu.

Jane Campion da, The Power of the Dog filmi ile en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

Oscar kazanan ilk işitme engelli törene damga vurdu

CODA filminde balıkçı bir babayı canlandıran Troy Kotsur, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle Oscar kazanan ilk işitme engelli oldu.