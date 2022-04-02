Ukrayna'da en az 53 kültürel olarak önemli alan zarar gördü

AFP'ye konuşan UNESCO sözcüsü, Ukraynalı yetkililer tarafından sunulan ve BM kurumu tarafından doğrulanan listenin zarar gören bütün yapıları içermediğini söylerken, uzmanların hala çok sayıda bildirimi incelediğini ifade etti.

UNESCO sözcüsü, Ukrayna'nın sunduğu listeleri doğrulamak için uydu görüntülerini ve görgü tanıklarının ifadelerini kullandıklarını ifade etti. Yapılan açıklamada zarar gören yapılandan 10'dan fazlasının Rusya'nın yoğun ateş altına aldığı Harkov'dan olduğu ifade edildi.

Zarar gören 5 tarihi alan ve yapının başkent Kiev'de, 5'inin ise Çernigiv'de olduğu açıklandı.

UNESCO toplamda 29 dini alan, 16 tarihi yapı, 4 müze ve 4 anıtın zarar gördüğünü belirtti. Listede Rusya'nın en yoğun saldırdığı şehirlerden Mariupol ve ele geçirdiği Herson'dan yapılar henüz bulunmuyor.

Listedeki hiçbir alan veya yapı, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunmuyor.

Kaynak: T24