Irak'ta Ayn el-Esad üssüne saldırı

Iraklı bir güvenlik kaynağı Cuma sabahı, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn al-Esad üssüne roket ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Kaynak, roket saldırısının askeri üste konuşlandırIan C-ROM savunma sistemi tarafından önlendiğini söyledi.
Yerel medyaya göre, İHA'lardan biri hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, diğeri ise Ayn el-Esad hava üssünün pistlerinden birinin yakınına düştü.
Irak'taki saldırıyla ilgili ABD ordusundan henüz açıklama gelmedi.
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