Irak'ta Ayn el-Esad üssüne saldırı

Iraklı bir güvenlik kaynağı Cuma sabahı, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn al-Esad üssüne roket ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kaynak, roket saldırısının askeri üste konuşlandırIan C-ROM savunma sistemi tarafından önlendiğini söyledi.

Yerel medyaya göre, İHA'lardan biri hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, diğeri ise Ayn el-Esad hava üssünün pistlerinden birinin yakınına düştü.

Irak'taki saldırıyla ilgili ABD ordusundan henüz açıklama gelmedi.