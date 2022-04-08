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8 Nis 2022 11:25

Irak'ta Ayn el-Esad üssüne saldırı

Irak'ta Ayn el-Esad üssüne saldırı

ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn el-Esad üssüne insansız hava araçları ve roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Iraklı bir güvenlik kaynağı Cuma sabahı, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde bulunan Ayn al-Esad üssüne roket ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kaynak, roket saldırısının askeri üste konuşlandırIan C-ROM savunma sistemi tarafından önlendiğini söyledi.

Yerel medyaya göre, İHA'lardan biri hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, diğeri ise Ayn el-Esad hava üssünün pistlerinden birinin yakınına düştü.

Irak'taki saldırıyla ilgili ABD ordusundan henüz açıklama gelmedi.

News Code 1901386
https://tr.mehrnews.com/news/1901386/

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