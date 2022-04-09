Suudi Arabistan'dan "hac" kararı: 1 milyon kişiye yükseltildi

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı.

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi gerekecek.

Bakanlık ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan, COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber