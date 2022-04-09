İran'dan Filistin'deki son olaylarla ilgili açıklama

İşgal altındaki topraklarda yaşanan son olayları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim'in uyguladığı ırkçılık, baskı ve terörün Filistin'deki sorunların asıl sebebi olduğunu belirtti.

“İşgalcilere karşı mücadele savunmasız Filistin halkının meşru ve doğal hakkıdır ve Siyonist rejimin Kudüs'deki kutsal mekanlarına süregelen saldırılarına ve cinayetlerine bir cevaptır.“ ifadesini kullanan Hatipzade, İran’ın Filistin davasına ve halkının kurtuluş mücadelesine verdiği desteği yineledi.

Hatipzade, tüm dünyayı ve uluslararası toplumu, Siyonist apartheid rejiminin işgali ve terörüne karşı Filistin halkının güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaya ve Filistin'deki Siyonist saldırganlığını önlemek için harekete geçmeye çağırdı.

Filistin sorununun çözümü için referanduma gidilmesi gerektiğini vurgulayan Hatipzade, “Hiçbir sözünü tutmayan sahte rejimin vahşi huyuna bakıldığında, Kudüs'ün kurtuluşu ve Filistinlilerin kendi kaderini belirleme hakkına erişmesi yönünde işgal rejimini demokratik bir çözümü kabul etmeye zorlamak için tek bir seçenek direniştir. " diye konuştu.