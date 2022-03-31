Batı Şeria'da gerginlik: Cenin kampına baskın

Siyonist güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin mülteci kampına düzenlendiği baskında 2 kişi şehit olurken, 15 kişi de yaralandı.

Siyonist askerleri, bugün sabah saatlerinde Cenin mülteci kampına baskın düzenledi.

Erken saatlerde gerçekleştirilen baskınla beraber bölgede şiddetli çatışmalar patlak verdi.

Filistinli gruplar, Siyonist askerlerinin düzenlediği baskına karşı koyarken, çıkan çatışmalarda 1 işgalci askerin de yaralandığı kaydedildi.

Bati Şeria'da şehadet eylemi

Arap medyasına göre Batı Şeria'nın El Halil Şehrindeki Gush Etzion Yerleşim Biriminde Filistinli bir genç şehadet eylemi düzenledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki yerel basını, eylemde bir Siyonist yerleşimcinin yaralandığını bildirdi.

Haberde, bugünkü olayda eylemcinin Siyonist askerleri tarafından vurularak şehit olduğu belirtildi.

Son günlerde Tel Aviv kentinde üç farklı noktada gerçekleştirilen şehadet eylemlerinde 5 işgalci yerleşimci öldürülürken bazı işgalciler de yaralanmıştı.