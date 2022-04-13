İran, 2022 Dünya Kupası taraftarlarına ücretsiz vize veriyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2022 Dünya Kupası sırasında Katar’dan İran'ı seyahat etmek isteyen futbolseverlere ücretsiz vize verileceğini duyurdu.

Bahadıri Cehromi’nin paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetin bugünkü kararıyla , 2022 Dünya Kupası sırasında Katar’dan İran'a seyahat etmek için başvuranlara ücretsiz vize verilecek.

Bu karar, yabancı turist çekmek ve ülkenin turizm endüstrisini canlandırmak için etkili bir rol oynayabilir."

İran ve Katar'dan "2022 Dünya Kupası" için işbirliği anlaşması

İran ve Katar arasında havacılık sektörü ve 2022 Dünya Kupası alanında işbirliğini geliştirmeyi öngören 6 anlaşma imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a Fars Körfezi'ndeki İran'a ait adalar üzerinden yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti.

İran'ın Dünya Kupası'nda ABD ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak niteleyen Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söylemişti.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.