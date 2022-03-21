İran yapımı "Ortodonti" Almanya'da gösterilecek

İranlı sinemacı Muhammed Rıza Maykani’nin yazıp yönettiği ‘Ortodonti’ adlı kısa film bu sene 28'incisi Almanya'da düzenlenen Regensburg Uluslararası Kısa Film Haftası Festivali'nde sinemasevrlerle buluşacak.

Yapımcılığını da Muhammed Rıza Maykani’nin üstlendiği kısa filmin oyuncu kadrosunda Meryem Hüseyini, Yas Farhunde, Arzu Ali, Mehdi Sadr ve Yasemin İbrahimi yer almaktadır.

18 Mart itibariyle başlayan Regensburg Uluslararası Kısa Film Haftası Festivali 27 Mart'ta sona erecek.

Festival, 3 Nisan'a kadar çevrimiçi olarak devam edecek.