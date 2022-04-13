  1. Kültür
13 Nis 2022 16:49

İran yapımı Hz. Yusuf dizisi yeniden Azerbaycan ekranlarında

İran yapımı Hz. Yusuf dizisi yeniden Azerbaycan ekranlarında

İran yapımı "Hz. Yusuf" dizisi Ramazan ayı boyunca Azerbaycan ekranlarında olacak.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber İran yapımı "Hz. Yusuf" dizisi Azerbaycan ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı. Yönetmenliğini ve senaristliğini merhum Faracullah Selahşur'un üstlendiği Hz. Yusuf dizisi her akşam MTV kanalında yayınlanıyor.

Ayrıca Pazar günü de Kiyumers Pur-Ahmet ve Ferit Mustafavi'nin senaryosunu yazıp Kiyumers Pur-Ahmet'in yönettiği "Ayakkabılarım Nerede?" filmi de Azerbaycan'ın Medeniyet kanalından yayınlanmıştı.

Son zamanlarda İran yapımı diziler Azerbaycan'da ilgi görmeye başladı.

News Code 1901502
https://tr.mehrnews.com/news/1901502/

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