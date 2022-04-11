Kaşgar-İstanbul-Münih hattında ticaret canlanıyor

Kaşgar-İstanbul-Münih tır seferlerinin ilk grubu 6 Nisan’da Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin Kaşgar Vergisiz Gümrük Bölgesi’nden yola çıktı. Bu Kaşgar’dan çıkan ilk tır hattı oldu.

Kaşgar’dan Avrupa’ya giden tır hatları 10 ülkeyi ve 2 bölgesel ekonomik kuruluşu geçiyor ve yaklaşık 400 milyon nüfusu kapsıyor.

15 milyar ABD doları değerindeki sınır ötesi dijital ekonomi pazarına hizmet eden Kaşgar-İstanbul-Münih tır hattı, toplamda 5 bin kilometreden uzun ve 7 ila 9 gün içinde Bulgaristan’a ulaşılıyor.

Kaynak: CRI Türkçe