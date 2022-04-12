Yemen'de sağlanan geçici ateşkes Tahran'da masaya yatırıldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Tahran'daki büyükelçisi İbrahim el-Deylemi ile görüştü.

Yemen’deki durumun ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, bu ülkedeki kritik durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, Yemen'deki kuşatmanın tamamen kaldırılarak kalıcı bir ateşkes sağlanması ve Yemenli taraflar arasında görüşmelerinin önünü açması gerektiğini vurguladı.

Yemen halkının koalisyon güçlerinin saldırılarına karşı gösterdiği direnişe değinen Emir Abdullahiyan, Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Deylemi ise, İran hükümeti ve halkının Yemen'i destekleme konusundaki tutumlarını övdü.

Yemen büyükelçisi ayrıca, Yemen’de sağlanan geçici ateşkes süreci ve son gelişmeler hakkında İranlı bakana bilgi verdi.

Yemen'de iki aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girmişti.