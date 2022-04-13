Yemen Yüksek Siyasi Konseyi başkanı BM Yemen Özel Temsilcisi ile görüştü

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi başkanı Mehdi El-Maşat, Sana’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

El-Maşat, “BM temsilcisi ve heyetinin ateşkese uygun olarak mutabık kalınan çabalara ulaşmak için doğru yönde hareket etmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Sana Havalimanı ve Hudeyde limanının yeniden açıklması, Yemen'e yönelik kuşatmanın kaldırılması ve saldırgan ülkelere insani yükümlülüklerini yerine getirmeleri için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan El-Maşat, “Binlerce Yemenli hasta, tedavi görmek üzere yurtdışına çıkabilmek için Sana Havalimanı'nın yeniden açılmasını bekliyor” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ateşkesin uygulanması ve güçlendirilmesinin yollarını tartışmak üzere Sana’ya gitti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg atanmasından bu yana Sana'ya ilk kez ziyaret ediyor.