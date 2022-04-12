Tüm dünya Suudilerin uğradığı yenilgiyi konuşuyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, dün akşam saatlerinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada gündemi değerlenidrdi.

Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan’ın Yemen politikasını eleştirerek, “Düşman yaptırımlara başvurarak İslam ümmetini zayıflatmaya ve ülkemize diz çöktürtmeye çalışıyorlar. Düşman İslam ümmetini hayal kırıklığına uğratmayı amaçlıyor.” dedi.

Abdulmelik el-Husi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük Yemen halkı, Riyad rejiminin birçok cinayetleri ve acımasız askeri kuşatmasına rağmen, Suudi koalisyonunun saldırganlığı karşısında direndi ve düşmanın çıkmaza girmesi ve hezimete uraası milletimizin sabrıyla olmuştur. Bugün tüm dünya bu yenilgiye ikna olmuş durumda ve bunu konuşuyor.”

Yemen'e karşı askeri saldırı yapanlar amaçlarına ulaşamadığını anlatan Abdulmelik el-Husi, “Onların eylemleri yenilgi ve başarısızlıkla sonuçlandı. Sabır ve azim, düşmana yöntemlerinin işe yaramadığını gösterdi.” diye konuştu.