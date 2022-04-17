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17 Nis 2022 10:03

Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suudi koalisyonu Yemen'de ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri son 24 saat içerisinde Yemen’de varılan ateşkesi 61 kez ihlal etti.

Yemenli bir güvenlik kaynağı bu ülkenin resmi haber ajansı SABA’ya yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’deki ateşkesi 61 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Söz konusu kaynak, Suudi koalisyonun 53 keşif ve casus uçağıyla Marib, Taiz, El-Cevf, Hecce, Sada, al-Bayda, Ad Dali, Ümran ve al-Hudeyde’ye saldırdığını bildirdi.

Suudi Arabistan paralı askerlerinin Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin Marib vilayetinin Doğu al-Balk bölgesindeki mevzilerini iki adet Katuşya füzesiyle vurduğu açıklandı.

Suudilerin ayrıca Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin Marib ve Lahic vilayetlerindeki evleri ve mvzilerini hedef alarak ateşkesi 6 kez ihlal etti.

News Code 1901575
https://tr.mehrnews.com/news/1901575/

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