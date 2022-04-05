Suudi koalisyonunun ateşkes ihlalleri sürüyor

Yemen haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin ateşkes ihlalleri sürüyor.

Haberde, Arap koalisyonunun 24 saatte en az 100 kez ateşkes sürecini ihlal ettiği belirtildi.

Yemenli bir askeri kaynak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi koalisyonuna bağlı savaş uçakları son 24 saat boyunca Ma'rib, Dhala ve Lahac vilayetlerinde hava saldırıları düzenledi. Suudi keşif uçakları da farklı bölgelerde uçuş gerçekleştirdi." dedi.

Yemen'de iki aylık ateşkes

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes 2 Nisan, saat 19:00’da yürürlüğe girmişti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemenli tarafların hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler iki aylık ateşkesi memnuniyetle karşılamıştı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçleri 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu 230 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.