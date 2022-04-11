  1. Azerbaycan
11 Nis 2022 14:26

Türkiye'de kabine Azerbaycan- Ermenistan meselesi için toplanacak

Türkiye'de kabine Azerbaycan- Ermenistan meselesi için toplanacak

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, toplantıdaki öncelikli gündem başlıklarından biri olacak.

Türk medyasına göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine kabinenin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak.

Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

Bakü-Erivan barış süreci

Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

News Code 1901455
https://tr.mehrnews.com/news/1901455/

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