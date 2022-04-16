İran'da günlük vefat sayısında azalma eğilimi var

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1015 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140 bin 800'e, vaka sayısı ise 7 milyon 205 bin 64'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 420'nin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 942 bin 220'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.