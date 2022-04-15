İran’dan Siyonist Rejim’in Mescid-i Aksa baskınına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözlücü Said Hatipzade, Siyonist Rejim güçlerinin mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılanlara karşı düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

İşgal güçlerin Kudüs’te ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahşice eylemlerinin devam etmesi konusunda uyarıda bulunan Hatipzade, “Siyonistlerin Filistin’in mazlum halkına karşı cinayetleri işgalci rejimin bu cinayetleri örtbas etmedeki zayıflığını gösteriyor” dedi.

Hatipzade, “Uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlali olan bu cinayetler, İslam ülkelerinin bazı liderlerinin sahte Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirmeye yönelik ihanetinin, kan döken ve kriz yaratan bu rejimin davranışlarının normalleşmesine yol açmayacağını gösteriyor. Aksine, İslam ve Arap ülkelerinin bazı liderlerinin Filistin davasına sırt dönmesi nedeniyle rejimin Filistinlilere yönelik acımasız eylemleri artmıştır. Öyle ki bu apartheid ve ırkçı rejimin şiddetine tanık olmaktayız” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, hükümetleri ve uluslararası kuruluşları Filistin halkına destek olmaya ve Siyonist Rejimin cinayetlerinin devam etmesini engellemeye çağırdı.

Kudüs ve Filistin’deki olayların sonuçlarından Siyonist Rejimi ve onun bölgesel ve uluslararası destekçilerini sorumlu tutan Hatipzade, Mescid-i Aksa'ya destek için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman ülkelerin net bir şekilde tepki göstermesini istedi.