Hamas lideri Heniyye'den İsrail'e "suikast" uyarısı

İşgal rejiminin Filistin'deki direniş hareketlerinin liderlerine yönelik suikast saldırıları düzenleme uygulamasını yeniden başlatacağını belli etmesi üzerine, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye bölgedeki muhtelif devletlerin yöneticilerine ve siyasi liderlerine yönelik olarak, böyle bir şeyin doğuracağı sonuçlar hakkında bilgilendirme yapma amaçlı mektup yazdı.

Bu konudaki açıklama bugün (18 Mayıs Çarşamba) Heniyye'nin basın danışmanı Tahir En-Nunu tarafından yapıldı. En-Nunu, Heniyye'nin mektubunda işgal rejiminin Filistin davasının ve direnişinin liderlerini hedef alma yönünde siyonist işgal liderleri tarafından yapılan açıklamalara ve tehditlere dikkat çekilerek böyle bir yola başvurulmasının karşısında suskun kalınmayacağını, mutlaka çok sert karşılıklar verileceğini, bunun da kapsamlı bir savaşa neden olacağını dile getirdiğini ifade etti.

En-Nunu, Heniyye'nin hareketin Arap Ülkeleriyle ve İslam Ülkeleriyle İlişkiler Ofisi ve Dış İlişkiler Ofisi yetkililerinden, devlet yöneticilerine ve uluslararası topluma bu mektubu iletmelerini ve onlara işgal rejiminin söz konusu saldırgan tutumunun taşıdığı risk hakkında kendilerine sorumluluklarını hatırlatmalarını istediğini söyledi.

Daha önce bazı siyonist liderlerin, Filistin direnişinin liderlerine yönelik suikast çağrılarından sonra dün de siyonistlere ait Kan televizyonu, işgal ordusunun Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a ve hareketin askeri kanadının lideri Muhammed Dayf'a yönelik suikast planını halen geçerli bir seçenek olarak gördüğünü haber vermişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi