Ukrayna için timsah gözyaşı dökenler Filistin konusunda sessiz kaldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Beyaz Parti Başkan Yardımcısı Ahad Memmedli, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, “İsrail, Ramazan ayında yine Müslümanlara saldırdı. Siyonist Rejim, İslam'ın üç kutsal yerinden biri olan Kudüs'te bir kez daha Müslümanları katletti. Şehitlerin arasında çocuklar da var. Allah şehitlerimize rahmet eylesin.” dedi.

Slav Ukrayna için timsah gözyaşları dökenlerin Müslümanların katledilmesine sessiz kalmasını eleştiren Ahad Memmedli, "Sizin yakın kahramanınız Zelenskiy de katil İsrail'i desteklemektedir. İsrail, yaptıkları her şey için büyük bir bedel ödeyecek. Bundan hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

Memmedli, “Tarihe göre Müslümanlar Yahudileri Hristiyanların katliamından ve soykırımından kurtarmışlardır. Ancak Yahudiler teşekkür etmek yerine Hıristiyanların desteğiyle Müslümanları öldürüyor.” diye konuştu.