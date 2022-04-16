Hizbullah'tan Mescid-i Aksa'ya baskınla ilgili açıklama

Lübnan Hizbullah Hareketi, Siyonist Rejim güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı.

Hizbullh'tan yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın kutsallığını savunan işgal altındaki Kudüs'te bulunan devrimci Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu dile getirirken, onların cesaretini ve İsrail terörüne karşı kahramanca karşı karşıya gelmelerini takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Siyonist Rejim’in eyleminin bir milyardan fazla Müslümanın duygularını incittiği ve dünyadaki özgürlük sever insanların tepkisini çektiği işaret edildi.

Hizbullah ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği, Arap ve Müslüman ülkelerini bu terör eylemleri karşısında dini ve ahlaki yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Filisitin halkına destek olmaya çağırdı.

Siyonist güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'da çıkan olaylarda yüzlerce kişiyi gözaltına almış, çok sayıda kişi yaralanmıştı.