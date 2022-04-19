Kabil'in batısında peş peşe patlama

Sputnik'e konuşan yerel kaynaklar, Kabil'in batısındaki okullar bölgesinde meydana gelen patlamalar sonucu 6 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP, polis kaynaklarına dayanarak, Kabil'in Şii Hazaraların çoğunlukta olduğu semtinde bir erkek okulunda meydana gelen üç patlamanın can kayıplarına yol açtığını aktardı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Twitter'da, patlamaların Abdul Rahim Şahid Lisesi'nde meydana geldiğini duyurarak "Şii kardeşlerimiz arasında can kayıplarına neden oldu" dedi.

Okulun bulunduğu başkentin batısındaki Deşti Berçi semtinde ağırlıklı olarak Şii Hazara topluluğu yaşıyor. Şiileri hedef alan IŞİD'in Afganistan kolu, daha önce bu bölgede birçok saldırı düzenlemişti.