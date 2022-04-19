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19 Nis 2022 15:40

İran Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir erkek lisesinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı.

Hatipzade paylaştığı mesajda Afganistan yetkililerinden bu saldrının faillerinin yakalanmasını ve cezanladırılmasını istedi. 

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki yer alan Abdul Rahim Shahid erkek lisesinde 3 ayrı patlamanın meydana geldiği kaydedildi. Yaşanan patlamalarda 6 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Okulun bulunduğu başkentin batısındaki Deşti Berçi semtinde ağırlıklı olarak Şii Hazara topluluğu yaşıyor.

News Code 1901654
https://tr.mehrnews.com/news/1901654/

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