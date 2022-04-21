Afganistan'da Şii camisinde patlama

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki en büyük ve en eski Şii camiinde patlama meydana geldi.

Mezar-ı Şerif Abu Ali Sina Balkhi Hastanesi Başkanı, patlamada şimdiye kadar 5 kişinin şehit olduğunu ve 65’ten fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu patlamanın sorumluluğunu şimdiye kadar hiçbir grup veya kişi üstlenmedi.

Buna ilaveten birkaç saat önce Nangarhar ve Kündüz kentlerinde de patlama yaşandığı belirtilmişti.

Öte yandan Kabil'in batısında bir sokakta yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki çocuk yaralanmıştı.