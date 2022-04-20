Direniş hareketlerinden Kudüs için seferberlik ilanı

Direniş hareketlerinin dün akşam (19 Nisan Salı) Hamas'ın Gazze bölgesindeki başkanı Yahya Sinvar'ın yaptığı çağrıyla gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra yapılan açıklamada bu çağrının yapıldığı belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında toplantıda son durumun değerlendirildiği, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelerle ilgili öngörüler üzerinde durulduğu ve bu çerçevede Filistin halkına yönelen tehlikeler karşısında neler yapılabileceği konusunun ele alındığı belirtildi.

Direniş hareketleri Filistin halkının Batı Şeria'da ve Kudüs'te işgale karşı verdiği mücadeleyi, özellikle Mescid-i Aksa'daki murabıt erkeklerin ve kadınların kararlı duruşlarını selamladıklarını dile getirerek, bütün bu mücadeleleri verenlerin Mescidi Aksa'nın ve Kudüs'teki tüm mukaddes mekanların savunulmasında birinci duvarı oluşturduklarına dikkat çektiler.

İşgal rejiminin saldırgan tutumunundan ve işgal güçlerinin himaye ettiği yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'ya yaptığı baskınlardan dolayı birkaç günden beri Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da gergin bir hava hakim durumda.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi