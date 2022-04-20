Ermeni bakan: Komşularımızla iletişim kurmalıyız

Ermeni medyasına göre, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahan Dumanyan gazetecilere verdiği brifingde Ermenistan okullarında komşu ülkelerin dillerinin öğretilmesi konusu Bakanlığı'nın gündeminde yer almaya devam ettiğini belirtti.

"Genel olarak böyle bir ilke vardır: Komşu ülkelerin hem dili ve hem de kültürünü tanımalıyız." diyen Bakan, Gürcüce öğretimi konusuna zaten net bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Dumanyan "Okul çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşıtları ile iletişim kurabilmeleri için yaz okullarının olmasını istiyoruz. Komşularımızla iletişim kurmamız gerekiyor. İzolasyon bize bir şey kazandırmaz” ifadeleri kullandı.