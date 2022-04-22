Sınır belirleme süreci Erivan'da ele alındı

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar ile birlikte Ermenistan-Azerbaycan sınır belirleme sorunları ele alacak komisyonun kurulması hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın 9 Kasım 2020 tarihli bölgesel ulaşım engellerinin kaldırılması yönünde yaptığı açıklamanın 9. maddesinin hayata geçirilmesine de değinildi.

Başbakan Yardımcısı, bu süreci bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın garantisi olarak önemseyerek bu konuda Ermenistan'ın tutumunu sundu.

AB'nin Ermenistan Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Andrea Victorin de görüşmeye katıldı.

Kaynak: Ermeni Haber