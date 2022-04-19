ABD'den Ermenistan-Azerbaycan barış görüşmelerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında olası barış müzakerelerine değindi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya Bürosu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD, Başbakan Paşinyan'ın Azerbaycan ile barış görüşmelerine ilişkin son açıklamalarını, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasındaki son telefon görüşmesini ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine bağlı kaldıklarına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ermenihaber

