İranlı yönetmen Farhadi Çin'de masterclass programı düzenleyecek

Çin basınına göre, 7. İpek Yolu Uluslararası Film Festivali dün Shaanxi eyaletinin Xian kentinde başladı. 6 gün sürecek festivalde 116 ülke ve bölgeden 3 binden fazla film gösterilecek.

Festivalde Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi bir masterclass programı düzenleyecek.

Festival kapsamında düzenlenen "hoş geldin" etkinliğinde İranlı yönetmen Farhadi, Çinli yönetmen Lu Chuan ve Çinli oyuncu Song Jia dahil 7 isimden oluşan bir ekip 17 özel tavsiye filmini açıkladı. 17 film arasında Farsça Dersi, Baba ve Oğul Gibi, Uzay Gemisi Dünyası ve Kungfu Dublör: Asla Hayır Deme! gibi filmler yer alıyor.

Film gösteriminde 500'den fazla yerli ve yabancı film açık hava medyanları, sinema salonları ve online platformlarda izleyicilerle buluşacak. Sinema salonlarında 102 film gösterilecek ve bunun yüzde 70'i Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeler ve bölgelerden geliyor.

Film forumunda Kuşak ve Yol Film İşbirliği, 5G Çağında Film Değişiklikleri ve Genç Fim Yeteneklerinin Büyümesi gibi temaslar ele alınacak.