Bursa'da eğitim uçağı sokağa düştü: 2 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

''Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti''

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak" diye konuştu.

''Her tarafı dumanlar sardı''

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını söyledi.

Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

TRT Haber