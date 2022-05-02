İran'da güncel korona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 697 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 114'e, vaka sayısı ise 7 milyon 223 bin 5'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 1'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 989 bin 358'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.