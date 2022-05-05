  1. Toplum
5 May 2022 15:32

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran'da günlük vefat ve vaka sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 145'e, vaka sayısı ise 7 milyon 224 bin 56'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardanbin 991'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 997 bin 50'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1901959
https://tr.mehrnews.com/news/1901959/

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