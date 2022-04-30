İran'da vefat ve vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 532 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 83'e, vaka sayısı ise 7 milyon 221 bin 653'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 996'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 983 bin 502'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.