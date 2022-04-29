İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 719 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 72'ye, vaka sayısı ise 7 milyon 221 bin 121'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 76'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 980 bin 483'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.