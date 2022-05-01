İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 655 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 96'ya, vaka sayısı ise 7 milyon 222 bin 308'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 1'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 986 bin 516'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.