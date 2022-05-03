İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 571 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141 bin 131'e, vaka sayısı ise 7 milyon 223 bin 576'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan bin 62'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6 milyon 992 bin 1'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.