Ramazan Bayramı namazı İran genelinde eda edildi

Bu sabah İran genelinde Ramazan Bayramı namazı, hijyen kurallarına uyarak kılındı.
Başkentte vatandaşlar Tahran Üniversitesi’nin açık alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu. Bu seneki bayram namazı Hüccetülislam Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin ofisine bağlı ay hilali rasat merkezi, önceki akşam yaptığı açıklamada Ramazan Bayramının ilk gününün Salı günü (3 Mayıs) başlayacağını duyurmuştu.
Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin Necef Eşref'teki ofisi Ramazan Bayramının ilk gününün Salı günü başlayacağını açıklamıştı.
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