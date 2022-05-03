  1. İran
3 May 2022 09:19

Ramazan Bayramı namazı İran genelinde eda edildi

Ramazan Bayramı namazı İran genelinde eda edildi

İran'ın başkenti Tahran'da ve diğer illerde Ramazan Bayramı namazı sağlık protokollerine uygun olarak eda edildi.

Bu sabah İran genelinde Ramazan Bayramı namazı, hijyen kurallarına uyarak kılındı.

Başkentte vatandaşlar Tahran Üniversitesi’nin açık alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tuttu. Bu seneki bayram namazı Hüccetülislam Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin ofisine bağlı ay hilali rasat merkezi, önceki akşam yaptığı açıklamada Ramazan Bayramının ilk gününün Salı günü (3 Mayıs) başlayacağını duyurmuştu.

Irak'ta Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani’nin Necef Eşref'teki ofisi Ramazan Bayramının ilk gününün Salı günü başlayacağını açıklamıştı.

News Code 1901926
https://tr.mehrnews.com/news/1901926/

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