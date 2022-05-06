Mescid-i Aksa'da yine büyük bir kalabalık toplandı

Mescid-ii Aksa'da Cuma hutbesini okuyan Şeyh İsmail Nevahida, bugün dini ve tarihi kimliğine yönelik olarak ciddi tehditlerle karşı karşıya olan Kudüs'e ve Resulullah (s,a,s,)'ın isra mekanı olan, son zamanlarda da peş peşe baskınlara maruz kalan Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması için Arap dünyasında ve tüm İslam aleminde safların daha da sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.

Nevahida, hutbesinde işgalin devam edemeyeceğini, onun yok olup gideceğini ve Kudüs üzerindeki karanlıkların da mutlaka dağılacağını vurguladı.

Mescid-i Aksa'nın hatibi hutbesinde; "Her ne kadar bazıları güneşin ışığını kapatmaya ve tarihi gerçekleri değiştirmeye çalışsalar da şimdiye kadar bunu başaramadıkları gibi bundan sonra da başaramayacaklardır. Filistinlilerin kararlı duruşu, haklarına sahip çıkmaları ve hiçbir taviz vermemeleri sayesinde onların çabaları boşa çıkarılacaktır. Bu, vaadinden dönmeyen Allah'ın vaadidir." dedi.

Batı Şeria'da yine çatışmalar çıktı

İsrail işgal güçlerinin, Cuma günleri Batı Şeria'nın değişik kasabalarında ve köylerinde yahudileştirme faaliyetlerini protesto amacıyla düzenlenen haftalık gösterilere ve yürüyüşlere müdahalede bulunması sebebiyle bugün (6 Mayıs) yine çatışmalar çıktı. Çok sayıda insan atılan gaz bombalarından etkilenerek nefes alma problemi yaşarken, birçok kişi de yaralandı.

Nablus'un doğusundaki Beyt Decen, Beyta ve Karyut kasabalarında düzenlenen gösterilere işgal güçlerinin müdahalede bulunması çatışmalara neden oldu. İşgal güçleri saldırılarında göz yaşartıcı gaz bombaları ve kauçuk kaplamalı mermiler kullandılar. Bu yüzden onlarca kişi yaralandı ve atılan gaz bombalarından zarar gördü.

Zikredilen kasabalarda işgal rejiminin Filistinlilerin arazilerini gasp etmesine ve yahudileştirme faaliyetlerine karşı her hafta protesto gösterileri düzenleniyor.

Kalkilya'nın doğusundaki Kefer Kaddum kasabasındaki haftalık yürüyüşe yönelik müdahale de çatışmalara neden oldu. Burada da onlarca kişi yaralandı veya gaz bombalarından zarar gördü.

İşgal güçlerinin El-Halil'in kuzeyindeki Aside ve Beyt Ummer kasabalarında da yürüyüş düzenleyenlerin üzerine gaz bombalarıyla ve kauçuk kaplamalı mermilerle saldırdıkları ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da da bazı köylerin boşaltılması yönündeki mahkeme kararını protesto amacıyla düzenlenen gösteriye de işgal güçleri müdahalede bulundu ve burada da çok sayıda insan yaralandı ya da atılan gaz bombalarından etkilendi.

İşgal rejiminin Mesafir Yatta bölgesinde, "askeri eğitim alanı" olduğu iddiasıyla 12 yerleşim bölgesinin boşaltılması yönündeki kararına yapılan itiraz işgal rejiminin Kudüs'teki Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Bu karar ise dört bin civarında Filistinlinin tehcir edilmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi