Kassam Tugayları'ndan Siyonist Rejim'e sert uyarı

İzzeddin El-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, işgal rejiminin Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya es-Sinvar’a veya direniş liderlerinden birine suikast düzenlemesinin bölgede depreme ve benzeri görülmemiş misillemeye yol açacağını söyledi.

Olası bir suikast sonrası yaşanacakların yanında Kudüs’ün Kılıcı Savaşı’nın sıradan bir olay gibi kalacağı uyarısında bulunan Ebu Ubeyde, direniş liderlerine suikast kararı alanın işgal rejimi tarihine felaket yazacağını, bedelini kan ve yıkımla ödeyeceği bir ahmaklık yapmış olacağını ifade etti.

5 Mayıs Perşembe günü Tel Aviv yakınındaki El’ad şehrinde işgalcilere yönelik gerçekleştirilen feda eylemlerinden sonra işgal rejimindeki medya organları, yorumcular ve ırkçı kesimin başını çeken birtakım politikacılar Hamas'ın Gazze’deki lideri Yahya es-Sinvar’ı hedefe yerleştiren suikast çağrıları yapmaya başlamışlardı.

Aşırı Siyonist ve ırkçı görüşleriyle öne çıkan ve işgal parlamentosunun üyelerinden olan Itamar Ben Gvir de Sinvar’ın evinin yıkılmasını, kendisinin de katledilmesini istemişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi