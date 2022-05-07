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7 May 2022 08:58

İran: İşgalcilere karşı mücadele Filistinlilerin doğal hakkı

İran: İşgalcilere karşı mücadele Filistinlilerin doğal hakkı

İran, Siyonist Rejim’in işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Said Hatipzade, Siyonist Rejim’in Kudüs kentinde Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tepki göstererek, “İşgalcilik  ve işgalciler geriliyor, Kudüs ve Filistin topraklarını işgal edenlere karşı mücadele Filistin halkının doğal, meşru ve yasal hakkıdır.” dedi.

İsrail apartheid rejiminin işgal altındaki Filistin topraklarındaki artan saldırganlığı ile ve barbarca eylemlerine değinen Hatipzade, uluslararası toplumu Filistin halkının mücadelesine destek vermeye çağırdı.

Hatipzade, Filistin'i savunmak ve Mescid-i Aksa'yı kurtarmak için İslam dünyasının birliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, İsrail apartheid rejimi ile normalleşme sürecinin işgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist Rejim şiddetinin artmasına yol açtığına dikkati çekti.

News Code 1901975
https://tr.mehrnews.com/news/1901975/

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