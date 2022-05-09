Hamas'tan siyonist işgalcilerin saldırılarına tepki

Filistin medyasına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, siyonist işgal rejiminin son dönemde artan cinayetleriyle ve saldırılarıyla ilgili açıklamasında,"İşgalcinin halkımızın evlatlarına çılgınca saldırması, iki insanımızı daha soğukkanlılıkla öldürmesi üçüncüsünü de yaralaması gerçekte onun kalbinde ne büyük bir korku ve telaş oluştuğunu açığa çıkarmaktadır." dedi.

El-Kanu, Filistin halkının bu politikaya güçle karşılık vereceğini, Tulkerem, Beytlahim ve Kudüs'te şehit edilenlerin ve yaralananların Filistin halkının vahşi düşmana karşı verdiği mücadelenin yolunu aydınlatacağını, onun Filistin topraklarından, İslam'ın ve hıristiyanlığın kutsal mekanlarından uzaklaştırılmasına kadar bu mücadelenin süreceğini vurguladı.

Dün (8 Mayıs Pazar) akşam işgal güçleri tarafından Batı Şeria ve Kudüs'te farklı yerlerde gerçekleştirilen saldırılarda iki Filistinli genç şehit edilmiş bir genç de ağır yaralanmıştı.