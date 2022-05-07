Cezayirli avukatlar İsrail katıldığından Fas’taki futbol şampiyonasını boykot etti

Cezayirli avukatlar, bugün (7 Mayıs Cumartesi) Fas'ta başlayacak olan, Avukatlar Arası Dünya Futbol Şampiyonası'nı, İsrail işgal rejimini temsil edecek kişilerin katılacak olması sebebiyle boykot etti.

Cezayir'in başkenti Cezayir şehrindeki baro tarafından dün akşam yapılan açıklamada, İsrail işgal rejiminin de katılacak olması sebebiyle Cezayir takımının, Avukatlar Arası Dünya Futbol Şampiyonası'na katılmaması ve Fas topraklarına girmemesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan karar gereği söz konusu şampiyonaya katılmak üzere yola çıkmış olan takımın Tunus'tan geri döneceği ifade edildi.

Açıklamada, siyonist işgal rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesinin Cezayir hükümetinin de halkının da ilkelerine ve politikasına ters düştüğü, bu yüzden İsrail işgal rejimi takımının katılacağı bir şampiyonaya katılmama kararı verildiği vurgulandı.

Fas'ın Merakeş şehri bugün başlayacak ve 15 Mayıs'a kadar sürecek olan Avukatlar Arası Dünya Futbol Şampinyonası'na ev sahipliği yapacak. Fas hükümetinin İsrail işgal rejimiyle ilişkileri resmen başlatmış olması sebebiyle şampiyonaya İsrail takımının da katılmasına imkan veriliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi