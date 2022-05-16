Fas'ta İsrail ile normalleşme protesto edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020’de, ülkesinin Fas’ın Batı Sahra bölgesi üzerindeki egemenliğini tanıdığını ve bölgedeki Dahla kentinde bir ABD konsolosluğunun açılacağını duyurmuştu. Fas yönetimi de aynı gün, 2000 yılında askıya aldığı İsrail rejimi ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.

Fas, bu kararla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan’ın ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu. Fas’ın işgalci İsrail rejimi ile “normalleşme” anlaşmasına varmasına yönelik halkın gösterdiği tepkiler sürerken son olarak yine onurlu bir eyleme imza atıldı. Ülkelerinin İsrail ile “normalleşme”sini reddettiklerini belirten İslami Birleşme ve Reform Hareketi, İsrail ile normalleşmenin Filistin’e ihanet anlamına geldiğini yineledi.

Kaynak: Milli Gazete