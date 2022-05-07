Üst düzey AB yetkilisi Tahran'a geliyor

"Nournews"de yer alan bilgiye göre, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrique Mora, resmi temaslarda bulunmak üzere Salı günü (10 Mayıs) Tahran'a gelecek.

Mora'nın Tahran ziyaretinde İran ile nükleer anlaşmanın tarafları Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı 8. tur müzakerelerin ele alınması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yaptığı açıklamada, Yardımcısı Enrique Mora'nın 11 Mart tarihinde ara verilen Viyana müzakereleri için yakında Tahran'a gideceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz Mart'ta da Tahran'a gelen AB yetkilisi Mora, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni ile bir araya gelmişti.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.