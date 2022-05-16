İran: Türkiye'nin işbirliği teklifini olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üst düzey AB yetkilisi Mora'nın Tahran ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın son günlerde Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Hatipzade, Tahran'da Viyana müzakerelerinin Avrupa Koordinatörü Mora'ya bazı çözümler önerildiğini açıkladı.

Enrique Mora'nın Tahran ziyareti sırasında İranlı Başmüzakereci Bakıri ile birkaç kez görüştüğünü belirten Hatipzade, "ABD, önerilere olumlu yanıt verirse, anlaşmadaki tüm taraflar Viyana'ya geri dönecek." dedi.

Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki rolünü "yapıcı" olarak nitelendiren Hatipzade, "Sayın Lavrov, Viyana'da bir anlaşma sağlanması halinde ülkesinin hiçbir sorunu olmayacağını ve bunun için çalışacağını söylemişti. Bu, Rus hükümetinin resmi tutumudur. Dolayısıyla başka kişilerin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla işimiz olmaz." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan BAE'ye gidecek

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın resmi cenaze törenine katılmak üzere bugün BAE'ye gideceğini duyurdu.

Bölgenin çevre bakanları Tahran'da toplanacak

"Temmuz ayında bölgenin çevre bakanlarını Tahran'da ağırlayacağız." diye Hatipzade, yapılacak toplantıda çevre kirliliği ve toz sorununun masaya yatırılacağını bildirdi.

Lübnan seçimleri

İranlı sözcü, Lübnan'daki parlamento seçimlerine ilişkin, "Lübnanlıların istekleri ve iradesinin gerçekleşmesi için her zaman Lüban halkının yanında duran İran bu ülkenin iç işlerine karışmamakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İran-Azerbaycan ilişkileri

İran-Azerbaycan hattındaki gelişmelere dair Hatipzade, "İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, birkaç ay önce yaşanan yanlış anlaşılmaları gidermeye çalıştı. İran olarak bu tür sorunları kardeşçe ve barışçıl bir yaklaşımla düzeltmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

'Türkiye'nin işbirliği teklifini olumlu karşılıyoruz'

Said Hatipzade, Türk mevkidaşı Tanju Bilgiç’in, ülkesinin baraj faaliyetleri ve bölgedeki toz sorunu ile ilgili açıklamasına ilişkin, “Bilimsel konuları bilim insanlarına devretmeliyiz ve ortak sorunları çözme konusunda birbirimize yardımcı olmaya çalışmalıyız. Türkiye'nin işbirliği teklifini memnuniyetle karşılıyoruz ve bölge için yapıcı bir adım atmaya ve toz sorununu çözmeye çalışmalıyız.” dedi.

Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye'nin bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü işbirliğine açık olduğunu vurgulamıştı.